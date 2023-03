Stazione di Napoli blindata: allarme rosso, in arrivo 400 ultras dell’Eintracht Francoforte

La stazione centrale di Napoli è presidiata dalle forze dell’ordine, in arrivo 400 ultras dell’Eintracht Francoforte da Salerno.

La notizia dell’arrivo imminente di circa quattrocento tifosi dell’Eintracht Francoforte a Napoli ha creato molta preoccupazione tra le autorità locali, in particolare per la possibilità di disordini. Nonostante il divieto di apertura del settore ospiti per la partita di Champions League, i supporter tedeschi si sono comunque mossi per raggiungere la città, ignorando le disposizioni delle autorità.

Le forze dell’ordine sono in stato di massima allerta e stanno presidiando la Stazione Centrale per evitare eventuali contatti tra i tifosi del club tedesco e i tifosi napoletani o i civili. La preoccupazione è alta in quanto la presenza di un così grande numero di tifosi stranieri in una città potrebbe creare inevitabilmente qualche tensione.

In questo momento, l’obiettivo principale delle autorità è garantire la sicurezza pubblica, evitando qualsiasi tipo di scontro o disordini che possano mettere a rischio l’incolumità delle persone.