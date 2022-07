Starace foto con Koulibaly sui social: è il segnale d’addio?

La cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea è ad un passo, una notizia che scontenta gran parte dei tifosi, oltre che l’infuriato tecnico Luciano Spalletti. Rinunciare ad un difensore come il senegalese sembra veramente troppo, anche perché il nome del sostituto di Koulibaly non entusiasma la piazza napoletana. C’è chi spera ancora che alla fine salti tutto e Koulibaly resti al Napoli, ma oramai i segnali sono tutti in direzione Londra. Come quello di Tommaso Starace che proprio oggi ha pubblicato una storia con Koulibaly.

Lo storico magazziniere del Napoli è un grande amico anche di tanti giocatori, in particolare di Dries Mertens. Proprio sul belga nei giorni scorsi Starace aveva assicurato: “Arriva, arriva“. Oggi invece Tommy Starace ha la foto con Koulibaly su instagram. I due sorridono e stanno per abbracciarsi, in tanti ci leggono un segnale di saluto da parte del magazziniere al fortissimo difensore senegalese.