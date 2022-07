Spalletti infuriato, confronto con Giuntoli a Dimaro

La cessione di Kalidou Koulibaly è ad un passo, il giocatore attende solo che Napoli e Chelsea si mettano d’accordo. Proprio quel giocatore a cui Spalletti non avrebbe mai voluto rinunciare. Per lui era disposto ad incatenarsi, ma nella prima conferenza stampa a Dimaro il tecnico del Napoli ha anche detto di attendere Koulibaly con una fascia da capitano gigante. Ed invece è molto più che probabile che non sarà il senegalese il capitano del Napoli nella stagione 2022/23. Koulibaly, infatti, sta aspettando a Milano che il Chelsea formalizzi l’affare e non è recato a Dimaro.

Come riferisce Luca Cerchione, di 1 Station Radio, ora si capisce come mai domenica era andato in scena un lungo confronto tra Spalletti e Giuntoli a fine allenamento: “E adesso sappiamo pure cosa Giuntoli aveva comunicato a Spalletti, che si era lasciato andare ai plateali gesti di sconforto e disappunto che vi ho raccontato domenica“. Ora il Napoli deve trovare un sostituto di Koulibaly e De Laurentiis ha in mente un colpo low cost, ma che ritiene molto importante per la rosa azzurra. Il presidente del Napoli è chiamato ad un colpo ad effetto che non faccia perdere forza alla rosa di Spalletti, altrimenti qualche tifoso potrebbe pensare che ha pensato al vil danaro.