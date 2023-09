La stampa nazionale magnifica: Milan-Inter e Juve e asfalta il Napoli

La stampa nazionale continua a sminuire il Napoli, di contro si esaltano all’inverosimile le tre sorelle del nord: Inter, Juventus e Milan.

CALCIO NAPOLI. C’è una domanda che brucia le labbra di tanti tifosi del Napoli: perché i giornali sembrano sempre pronti a criticare la squadra azzurra, specialmente quando le cose vanno male? Cosa c’è dietro questa strana “caccia al Napoli”?

Non Siamo Mica il Leicester!

Prima di tutto, basta con il paragone tra il Napoli e il Leicester. Siamo sempre lì, nelle prime posizioni della Serie A e a lottare in Europa. Il Leicester? Ha vinto una volta e poi è sparito dalla scena.

E Gli Scudetti?

Milan e Juve vincono di più? Vero. Ma da qui a dire che il Napoli non ha stoffa ce ne passa. Non abbiamo magari vinto due scudetti di fila, ma da anni siamo una forza del calcio italiano. E i media dovrebbero iniziare a riconoscerlo.

Parole al Vento nei Salotti TV

Poi ci sono i talk sportivi in TV. Tra ex allenatori che hanno poco da raccontare e “esperti” che sembrano non aver mai visto una partita del Napoli, il nostro club viene spesso dipinto come una squadra di second’ordine. Ma la realtà è un’altra.

Sul Campo si Vede Chi è Chi

A dirla tutta, l‘unica risposta che conta la darà il Napoli in campo. Abbiamo una squadra forte, e Garcia sa come tirar fuori il meglio dai suoi giocatori. Ora tocca a lui far vedere che tipo di calcio sappiamo fare.

Napoli top club

Il Napoli ha tutto per essere uno dei top club d’Italia. È ora che la stampa lo riconosca e smetta di trattarci come se fossimo un passatempo. Il calcio italiano ha bisogno del Napoli forte, e noi tifosi meritiamo rispetto. Facciamo sentire la nostra voce!