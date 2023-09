Pistocchi Piazza il Napoli in Pole Position per lo Scudetto ma Mette in Guardia Garcia

Maurizio Pistocchi ritiene il Napoli la squadra da battere nella corsa allo Scudetto 2023/24. Ma avverte: il tecnico Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, mette il Napoli come favorito nella corsa allo Scudetto della Serie A 2023/24. Tuttavia, Pistocchi ha un consiglio per il tecnico azzurro Rudi Garcia.

La “Griglia di Partenza” di Pistocchi

Su Twitter, il giornalista ha espresso i suoi pensieri sul campionato in corso. “Dopo aver visto tutte le squadre, e a mercato chiuso, la mia griglia di partenza per il Gp dello Scudetto è: 1 fila: Napoli, Inter, Milan”. Secondo Pistocchi, nonostante qualche incertezza nel gioco sotto la guida di Garcia, il Napoli ha tutto per mantenere la pole position.

Ma Occhio a Garcia

Pistocchi ha puntato il dito sulla performance del Napoli contro la Lazio. “Con la Lazio è crollato nel secondo tempo, dando l’impressione di una scadente condizione atletica e di molta incertezza nelle scelte,” ha dichiarato. Secondo lui, la differenza la dovrà fare il lavoro di campo del tecnico: “Dipende tutto da come Garcia saprà valorizzare i talenti all’interno di una organizzazione“.

Gli Avversari da Tenere d’Occhio

Nonostante il Napoli sia in pole, l’Inter e il Milan non sono da sottovalutare. L’Inter ha impressionato Pistocchi per la qualità e profondità della rosa. Del Milan, dice che è una squadra “molto più forte della scorsa stagione”. Infine, anche la Lazio e l’Atalanta potrebbero rappresentare ostacoli sul percorso verso lo Scudetto.