12 Settembre 2025

Spinazzola scatta in pole sulla fascia sinistra. Contini va ko

redazione 12 Settembre 2025
Spinazzola scatta in pole sulla fascia sinistra. Contini va ko

spinazzola-lapresse-napolipiu.com

Prosegue la marcia del Napoli verso la trasferta di Firenze. Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, a Castel Volturno Conte ha diretto una nuova seduta pomeridiana improntata sul lavoro tecnico-tattico. La notizia principale è il rientro di Anguissa: il centrocampista camerunese, reduce dagli impegni in Africa, ha svolto lavoro personalizzato per smaltire il viaggio ma da oggi tornerà in gruppo e sarà regolarmente a disposizione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Anguissa sarà al centro del progetto di Conte, formando i “Fab 4” di centrocampo con Lobotka, McTominay e De Bruyne. Politano agirà largo a destra, mentre in attacco il ballottaggio tra Lucca e Hojlund vede in vantaggio l’ex Udinese, con il danese pronto a subentrare.

Per la difesa, come evidenzia Palliggiano sul Corriere dello Sport, Meret resta il favorito tra i pali su Milinkovic-Savic. Certezze sulle fasce con Di Lorenzo e Spinazzola (in vantaggio su Olivera, tenuto in considerazione per la Champions), mentre al centro Beukema prenderà il posto dell’infortunato Rrahmani. Per l’altro slot, Juan Jesus appare avanti rispetto a Buongiorno.

Non tutte le notizie, però, sono positive. Il Corriere dello Sport riporta che Nikita Contini si è fermato a causa di un trauma contusivo: gli esami al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato la frattura del terzo metacarpo della mano destra. Il terzo portiere sarà costretto a uno stop, con tempi di recupero ancora da valutare.

Sul fronte biglietti, riferisce ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la prevendita per Napoli–Pisa del 22 ottobre procede a ritmo lento, mentre cresce l’attesa per l’esordio casalingo in Champions League contro lo Sporting Lisbona il 1° ottobre. Già sold out le curve superiori, i Distinti e la Tribuna Posillipo; restano pochi posti disponibili in Tribuna Nisida e nelle curve inferiori.

Altro

De Bruyne

Repubblica: “Napoli, la sosta sorride a Conte: 7 gol dalle Nazionali e gruppo al completo”

redazione 11 Settembre 2025
conte (ilbianconero.com) - napolipiu

Napoli, Beukema all’esordio al Franchi accanto a Buongiorno: difesa inedita per Conte

redazione 11 Settembre 2025
tifosi napoli-lapresse-napolipiu.com (3)

Fiorentina-Napoli, attesa la decisione del Viminale sulla vendita dei biglietti

redazione 10 Settembre 2025
Conte

Napoli, Conte ritrova i nazionali e prepara la Fiorentina: le mosse analizzate dal Corriere dello Sport

redazione 10 Settembre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Gazzetta dello Sport: “Napoli, un settembre da tour de force: tra Fiorentina, City e Pisa Conte prepara le rotazioni”

redazione 9 Settembre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Corriere dello Sport: “Napoli, arriva Hoj”

redazione 9 Settembre 2025

Ultimissime

spinazzola-lapresse-napolipiu.com

Spinazzola scatta in pole sulla fascia sinistra. Contini va ko

redazione 12 Settembre 2025
e30a9f4eae (1)

Corriere dello Sport: “Il Napoli si prepara alla trasferta di Firenze con gli occhi puntati su Lorenzo Lucca”

redazione 12 Settembre 2025
Gattuso

Differenza reti, l’Italia non può più superare la Norvegia | Gattuso ha solo un’ultima speranza

Marco Fanfani 11 Settembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (8)

ULTIM’ORA NAPOLI: nuovo ko per il match del Franchi | Rischia addirittura la convocazione

Lorenzo Gulotta 11 Settembre 2025
Tudor

Effetto sorpresa, l’assurda mossa di Tudor per l’Inter | Formazione inedita per battere Chivu

Lorenzo Gulotta 11 Settembre 2025