Spinazzola scatta in pole sulla fascia sinistra. Contini va ko
Prosegue la marcia del Napoli verso la trasferta di Firenze. Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, a Castel Volturno Conte ha diretto una nuova seduta pomeridiana improntata sul lavoro tecnico-tattico. La notizia principale è il rientro di Anguissa: il centrocampista camerunese, reduce dagli impegni in Africa, ha svolto lavoro personalizzato per smaltire il viaggio ma da oggi tornerà in gruppo e sarà regolarmente a disposizione.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Anguissa sarà al centro del progetto di Conte, formando i “Fab 4” di centrocampo con Lobotka, McTominay e De Bruyne. Politano agirà largo a destra, mentre in attacco il ballottaggio tra Lucca e Hojlund vede in vantaggio l’ex Udinese, con il danese pronto a subentrare.
Per la difesa, come evidenzia Palliggiano sul Corriere dello Sport, Meret resta il favorito tra i pali su Milinkovic-Savic. Certezze sulle fasce con Di Lorenzo e Spinazzola (in vantaggio su Olivera, tenuto in considerazione per la Champions), mentre al centro Beukema prenderà il posto dell’infortunato Rrahmani. Per l’altro slot, Juan Jesus appare avanti rispetto a Buongiorno.
Non tutte le notizie, però, sono positive. Il Corriere dello Sport riporta che Nikita Contini si è fermato a causa di un trauma contusivo: gli esami al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato la frattura del terzo metacarpo della mano destra. Il terzo portiere sarà costretto a uno stop, con tempi di recupero ancora da valutare.
Sul fronte biglietti, riferisce ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la prevendita per Napoli–Pisa del 22 ottobre procede a ritmo lento, mentre cresce l’attesa per l’esordio casalingo in Champions League contro lo Sporting Lisbona il 1° ottobre. Già sold out le curve superiori, i Distinti e la Tribuna Posillipo; restano pochi posti disponibili in Tribuna Nisida e nelle curve inferiori.