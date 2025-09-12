Insigne perde la pazienza: niente firma con la Lazio | Scelta una nuova clamorosa destinazione
Lorenzo Insigne è oramai stanco di aspettare: non arriverà la tanto attesa firma con la Lazio. Sullo sfondo una nuova avventura.
Lorenzo Insigne dopo aver detto addio al Toronto, interrompendo con un anno di anticipo il contratto che lo legava al club canadese fino al 2026, sembrava potesse approdare alla Lazio di Maurizio Sarri. Lì avrebbe ritrovato il suo vecchio mister ai tempi del Napoli e invece non sarà così.
In Canada ha collezionato 66 presenze con 15 gol e altrettanti assist, numeri che testimoniano la sua qualità ma che non bastano a raccontare le difficoltà di adattamento. Ora vuole rimettersi in gioco in un contesto che conosce e che lo faccia sentire di nuovo al centro del progetto.
Nonostante i 34 anni, Insigne non pensa minimamente al ritiro. Anzi, crede fermamente di poter ancora essere decisivo, soprattutto in un campionato competitivo come la Serie A. Il sogno è ritrovare il palcoscenico che lo ha consacrato, per dimostrare che il suo talento può ancora fare la differenza.
Il primo club ad affacciarsi con interesse concreto è stato il Parma, che aveva immaginato Insigne come uomo simbolo della sua rinascita. La dirigenza gialloblù lo vedeva come leader tecnico e guida per i compagni più giovani. Una figura capace di alzare il livello della squadra dentro e fuori dal campo, riportando entusiasmo a tutto l’ambiente.
I club interessati
Ma i ducali non sono stati gli unici a farsi avanti. Anche altre società italiane hanno iniziato a sondare il terreno, fiutando l’opportunità di aggiungere esperienza e qualità alla propria rosa. La sua scelta potrebbe arrivare molto presto e quasi sicuramente non sarà la Lazio che per diverso tempo lo ha corteggiato.
Tra le pretendenti si è parlato anche della Fiorentina, che segue da tempo la sua situazione. Certo, in MLS percepiva un ingaggio irraggiungibile per i club italiani, ma Insigne è disposto a ridimensionare le sue richieste pur di tornare a casa.
Una nuova destinazione
Secondo quanto riportato da cittaceleste.it infatti, si potrebbe dover aspettare sino al 30 settembre almeno per eventuali sviluppi. Il giocatore ha intenzione di giocare in Italia e per tesserarlo, la società biancoceleste, ha sostanzialmente due alternative per il momento.
Se l’anticipo di un nuovo sponsor dovesse arrivare a breve, la Lazio potrebbe tesserare il calciatore napoletano già questo dicembre e quindi averlo a disposizione. Altrimenti, se questa ipotesi non dovesse verificarsi, il giocatore potrebbe essere tesserato direttamente a gennaio. Vedremo come si svilupperà la questione.