Gazzetta dello Sport: "Napoli, Lucca o Hojlund? Conte decide per la Fiorentina"

Il Napoli entra in un calendario fitto, quello che la Gazzetta dello Sport definisce «il frullatore» della stagione: partite ravvicinate, un giorno sì e l’altro pure, che cambiano i criteri e le scelte. È il contesto in cui Antonio Conte si prepara a sfidare la Fiorentina al Franchi, con la necessità di valutare rotazioni e ballottaggi, soprattutto in attacco.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, uno dei nodi principali riguarda la scelta tra Lorenzo Lucca e Rasmus Hojlund. L’ex Udinese ha iniziato da titolare, approfittando dell’infortunio di Lukaku, ma l’arrivo del danese apre scenari nuovi. Conte potrebbe confermare Lucca dall’inizio, salvo poi inserire Hojlund a gara in corso, concedendo spazio a entrambi.

Un altro punto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport riguarda l’elasticità dei centrocampisti: il tecnico potrebbe attingere alla versatilità di Elmas, capace di adattarsi in più zone del campo e persino di trovare la via del gol, come già accaduto nello scudetto con Spalletti.

Il quotidiano sportivo sottolinea che non sarebbe una sorpresa vedere Hojlund dall’inizio insieme ai compagni, così come un ingresso a partita in corso per spaccare il match. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Conte potrebbe affidarsi prima a Lucca, con Hojlund pronto a dare il cambio e condividere con lui la ribalta.

Una scelta tattica delicata, che segnerà la trasferta del Napoli a Firenze, in un tour de force che metterà alla prova la profondità e la qualità della rosa azzurra.

