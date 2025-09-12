Corriere dello Sport: “Il Napoli si prepara alla trasferta di Firenze con gli occhi puntati su Lorenzo Lucca”

Il Napoli si prepara alla trasferta di Firenze con gli occhi puntati su Lorenzo Lucca. L’attaccante, arrivato dall’Udinese per 35 milioni complessivi tra prestito e obbligo di riscatto, è diventato titolare complice l’infortunio di Lukaku. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’azzurro ha sfruttato la sosta per assimilare i dettami di Conte e continuare il suo percorso di crescita, in attesa del primo gol ufficiale.

L’investimento su Lucca è stato importante: secondo il Corriere dello Sport, si tratta, insieme a Buongiorno, dell’italiano più costoso nella storia del club. L’attaccante si sta adattando rapidamente al nuovo contesto, lavorando sui movimenti e sull’intesa con De Bruyne, che in campo lo guida con consigli e suggerimenti tattici.

Le prime due uscite hanno mostrato un centravanti generoso, abile a usare il fisico, a proteggere palla e a dialogare con i compagni. Per Conte, riferisce Tarantino sul Corriere dello Sport, non è un problema l’astinenza dal gol: ciò che conta è l’impegno e la capacità di rendersi utile al collettivo. Ora, però, contro la Fiorentina ci sarà la possibilità di tornare al gol dopo 111 giorni, l’ultimo proprio contro i viola il 25 maggio scorso.

La concorrenza di Hojlund renderà ancora più stimolante il percorso. Tre partite in nove giorni – Fiorentina, City in Champions e Pisa in campionato – obbligheranno a rotazioni continue. Anche per questo, spiega Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il tecnico considera Lucca un elemento fondamentale, pronto a dividersi i minuti con il collega danese.

Il Corriere dello Sport sottolinea come per l’attaccante l’esperienza al Napoli rappresenti il grande salto dopo Ajax e Udinese: una sfida che Lucca ha accolto con entusiasmo, fedele al suo motto «paura di nulla». Firenze, con i ricordi freschi delle ultime reti, può essere il palcoscenico ideale per il suo primo squillo in maglia azzurra.