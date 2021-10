“Grazie mister”. Spalletti premia la squadra dopo Roma-Napoli

Spalletti premia la squadra dopo Roma-Napoli. Il tecnico azzurro soddisfatto del risultato. Giovedì arriva il Bologna per il turno infrasettimanale.

ROMA-NAPOLI, SPALLETTI PREMIA LA SQUADRA

Luciano Spalletti premia la squadra dopo il pareggio contro la Roma. Il tecnico azzurro è stato espulso nel finale dall’arbitro Massa, lo stesso ha negato un rigore agli azzurri per un fallo su Anguissa e ha graziato per ben due volte Abraham. L’attaccante della Roma già ammonito ha rischiato il rosso in due distinte occasioni. Secondo quanto rivela l’edizione odierna della gazzetta dello sport, la prestazione del Napoli all’Olimpico è piacita ap patron de Laurentiis ma soprattutto al tecnico. Spalletti premia la squadra con una giornata di riposo, nonostante il Napoli fosse chiamato giovedì a giocare il turno infrasettimanale contro il Bologna.

“Negli spogliatoi dell’Olimpico è sceso anche il presidente Aurelio De Laurentiis che si è complimentato con la squadra. Insomma la prima partita del campionato in cui il Napoli non vince, viene accettata con maturità da tutto l’ambiente e questo diventa un buon presupposto per ripartire con maggiore convinzione. Giovedì c’è il Bologna e Spalletti oggi ha concesso un giorno di riposo. Quasi un premio”.

La squadra ha ringraziato Spalletti negli spogliatoi, accogliendo con grande soddisfazione la notizia del giorno di riposo.