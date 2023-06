Spalletti torna a Napoli: vacanza da sogno a Ischia – FOTO

L’ex tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è tornato all’ombra del Vesuvio per trascorrere un po’ di relax a Ischia.

Impossibile non tornare a sottolineare la grande stagione condotta dal Napoli sotto la guida di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, nel suo doppio ruolo di condottiere e psicologo, ha riportato all’ombra del Vesuvio gioia, entusiasmo e calore, oltre al tanto ambito Scudetto che mancava da 33 anni. Ora a raccogliere l’eredità pesantissima del tecnico di Certaldo c’è Rudi Garcia, forte e chiara la decisione di Spalletti di prendersi un anno sabbatico da dedicare a famiglia e campagna.

Il tecnico è ritornato comunque in Campania e ha deciso di trascorrere le sue meritate vacanze sull’incantevole isola di Ischia. Spalletti, noto per il suo profondo legame con la terra partenopea, ha deciso di dedicarsi al relax in uno degli hotel di Lacco Ameno, sull’isola. Questa scelta non sorprende, considerando che lo scorso anno ha approfittato dell’estate per godersi alcuni giorni di riposo anche lungo la splendida Costiera Amalfitana.

L’ex allenatore del Napoli è sempre stato fortemente legato alla città e ai suoi abitanti, come dimostrato dal suo recente ritorno per assistere a uno degli attesi concerti dei Coldplay. Durante l’evento, Luciano Spalletti è stato calorosamente acclamato dai tifosi, confermando così il suo immutato affetto per Napoli. Nonostante la fine della stagione calcistica, il mister non vuole separarsi dalla città che ama nemmeno nel corso del weekend.