Spalletti e il Napoli contro la maledizione Premier. L’unica vittoria degli azzurri in Inghilterra nel ’70

Il Napoli di Luciano Spalletti affronta il Leicester nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. Il tecnico del Napoli negli otto precedenti con i club di Premier non ha mai vinto. Peggio hanno fatto i partenopei: l’unica vittoria in Inghilterra risale al 17 maggio del 1970.

IL LEICESTER E LA MALEDIZIONE DI SPALLETTI

Il Leicester affronta per la prima volta in assoluto una squadra Italiana. L’Inghilterra è un tabù sia per il Napoli che per Spalletti. Il tecnico di Certaldo negli otto precedenti in trasferta contro i club di Premier non ha mai vinto. Da Middlesobrough-Roma 1-0 a Liverpool-Zenit 3-1. In mezzo c’è il mostruoso 7-1 rifilato dal Manchester United alla sua Roma e l’ultima sconfitta con l’Iter per 1-0 in casa del Tottenham.

IL NAPOLI NON VINCE IN INGHILTERRA DAL 1970

Il Leicester prossimo avversario del Napoli, rappresenta anche un tabù da sfatare iper la squadra azzurra. L’ultima vittoria del Napoli in Inghilterra risale al 17 maggio del 1970. Gli azzurri si imposero nel torneo Anglo-Italiano per 2-0, reti di Barison e Hamrtin. Al ritorno la squadra di Chiappella perse per 3-0. La sconfitta al San Paolo scatenò la furia dei napoletani che provocarono danni per 600 milioni di lire.

Sei anni dopo il Napoli vince la Coppa Anglo-Italiana, battendo per 4-0 il Southamprton. Reti di Bruscolotti, Chiarugi e doppietta di Speggiorin. All’andata però la squadra azzurra perse 1-0.

Nell’era De Laurentiis, il Napoli è stato per tre volte ad Anfield Road, casa del Liverpool. Due ko nel 2010 per 3-1 e nel 2018 1-0. Nel 2019 la partita finì 1-1. Le due sfide contro l’Arsenal hanno visto trionfare sempre i padroni di casa. Contro il Manchester City il Napoli ha rimediato un pareggio per 1-1 nel 2011 e una sconfitta per 2-1 nel 2017.

La sconfitta più dolorosa che ricordano i tifosi azzurri è sicuramente quella contro il Chelsea di Di Matteo che costò agli azzurri i quarti di Champions League. Al San Paolo il Napoli si impose per 3-1, al ritorno in Inghilterra il Chelsea vinse 4-1.