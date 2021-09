Leicester-Napoli, Insigne ha battuto Vardy : Ecco 10 cose che non sai

Leicester – Napoli: 10 curiosità sul match di Europa League. Dopo l’ottimo avvio in campionato, con 3 vittorie su 3, il Napoli inaugura il proprio cammino continentale. Primo impegno della fase a gironi di Europa League quello contro il Leicester, valido per il Gruppo C.

Il sito della UEFA propone 10 curiosità relativi a in vista di Leicester – Napoli, match di UEFA Europa League in programma giovedì 16 settembre 2021 al Leicester City Stadium.

LEICESTER – NAPOLI: 10 CURIOSITÀ

Youri Tielemans e Timothy Castagne del Leicester giocano nella nazionale belga insieme a Dries Mertens. Castagne ha giocato nell’Atalanta dal 2017 al 2020 e poi è passato al Leicester. Con i bergamaschi ha totalizzato 96 presenze e otto gol fra tutte le competizioni. La sua prima rete è arrivata in casa del Napoli in una gara di Coppa Italia vinta 2-1 (2 gennaio 2018), con rete di Mertens per i partenopei. André-Frank Zambo Anguissa è in prestito al Napoli dal Fulham, con cui ha vinto 2-1 in casa del Leicester in Premier League il 30 novembre 2020. In quell’occasione ha propiziato il primo gol di Ademola Lookman, attualmente in prestito al Leicester. Tuttavia, il nazionale camerunese è stato sostituito nell’intervallo nella gara di ritorno a Londra, vinta dal Leicester per 2-0. Il portiere David Ospina (Napoli) ha giocato nell’Arsenal dal 2014 al 2018. Kelechi Iheanach? e Wilfred Ndidi (Leicester) giocano nella nazionale nigeriana insieme a Victor Osimhen. Il centrocampista Stanislav Lobotka del Napoli ha segnato il suo primo gol nella Slovacchia nella gara di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2018 persa 2-1 contro l’Inghilterra a Wembley il 4 settembre 2017. Ryan Bertrand, oggi al Leicester, era tra i titolari dell’Inghilterra. Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo hanno battuto l’Inghilterra ai rigori a Wembley in finale di UEFA EURO 2020 (11 luglio). Insigne ha segnato due gol contro squadre in cui militavano giocatori del Leicester: Caglar Soyuncu (Turchia, 3-0 a Roma) e Tielemans (Belgio, 2-1 a Monaco). Insigne ha trasformato un rigore all’87’ in un’amichevole contro l’Inghilterra a Wembley il 27 marzo 2018, portando il risultato sull’1-1 dopo il gol di Jamie Vardy. Il Leicester è una delle sei detentrici della coppa nazionale che partecipano alla fase a gironi di UEFA Europa League 2021/22. Mentre in questa fase a gironi non ci sono squadre che hanno vinto la UEFA Europa League, il Napoli è una delle cinque che hanno alzato la Coppa UEFA: le altre sono PSV Eindhoven (Gruppo B), Eintracht Frankfurt (D), Galatasaray (E) e Bayer Leverkusen (G)

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER-NAPOLI

Queste le 10 curiosità su Leicester-Napoli. La squadra allenata da Luciano Spalletti, nell’urna di Nyon, oltre alle Foxes ha pescato i polacchi del Legia Varsavia e i russi dello Spartak Mosca: dopo Leicester-Napoli, i partenopei affronteranno lo Spartak giovedì 30 settembre alle 18:45 allo stadio ‘Maradona‘.

Rodgers schiera un 4-2-3-1 classico, con Schmeichel in porta, l’ex Atalanta Castagne, Soyuncu, Vestergaard e Bertrand in difesa; Tielemans e Ndidi a centrocampo, Albrighton, Maddison e Barnes sulla trequarti dietro all’implacabile Jamie Vardy.

Il Napoli dovrà fare i conti con alcuni acciacchi e con le condizioni di Lorenzo Insigne, uscito anzitempo dal terreno di gioco. In porta andrà Ospina, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Dopo l’ottima prova contro la Juventus potrebbe essere riconfermato Anguissa, affiancato da Ruiz. In avanti Osimhen supportato da Politano, Zielinski e Lozano.

LEICESTER

(4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

NAPOLI

(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Lozano; Osimhen. All. Spalletti.