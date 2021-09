Insigne capitano vero, ecco cosa sta facendo l’attaccante

Lorenzo Insigne resta al fianco della squadra in vista della sfida di Europa League tra Leicester e Napoli. L’attaccante è infortunato. Sembra praticamente impossibile recuperare Insigne che al massimo potrà andare in panchina. Nonostante tutto il calciatore vuole restare vicino alla squadra. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Non vuole arrendersi, Lorenzo Insigne. E nemmeno Luciano Spalletti. Il capitano vuole esserci a Leicester, nonostante la contusione al ginocchio che gli procura ancora dolore. L’allenatore non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo talento migliore“.

Insigne-Leciester

Spalletti ha già individuato il sostituto di Insigne, ma il capitano lavora per andare in panchina: “Perché l’esordio in Europa League può significare già mezza qualificazione al turno successivo, se dovesse essere vincente. E la seconda competizione continentale è sicuramente uno degli obiettivi stagionali di questo Napoli. Da due giorni, però, Insigne si allena soltanto in palestra, una misura precauzionale per evitargli il lavoro sul campo e, dunque, i contrasti nell’applicazione degli schemi. Stamattina, – scrive Gazzetta – si aggregherà ai compagni e proverà a forzare per capire a che punto è lo stato dell’arte. In ogni modo, Spalletti è orientato a inserirlo nell’elenco dei convocati per questa trasferta in Inghilterra che comincerà oggi pomeriggio, col trasferimento a Leicester“.

