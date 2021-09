Leicester-Napoli: Mario Rui in forte dubbio, i possibili sostituti

Mario Rui assente nella formazione del Napoli che giovedì sfida il Leicester in Europa League. Difficilissimo il suo recupero. Mario Rui si è infortunato durante la partita con la Juventus e la distorsione alla caviglia non sembra recuperabile in tempi breve. Il Napoli al momento non ha un terzino sinistro di ruolo, perché Ghoulam non è ancora al meglio della condizione fisica. A questo punto Luciano Spalletti deve adattare uno degli altri giocatori per la sfida di Leicester.

Out Mario Rui: si candida Juan Jesus

Senza Ghoulam il sostituto ‘naturale’ di Mario Rui è Juan Jesus. Il difensore ex Roma è un centrale ma si può adattare a giocare come terzino sinistro. Secondo Corriere dello Sport sarà proprio Juan Jesus a giocare titolare con il Leicester nella sfida di giovedì sera al King Power Stadium in Europa League. Spalletti ha comunque altre possibilità per sostituire Mario Rui. Con la Juventus, ad esempio, ha giocato Malcuit a sinistra, il giocatore francese rispetto a Juan Jesus ha maggiori doti offensive e di corsa, mentre il brasiliano assicura maggiore copertura. Le prossime ore saranno decisive per capire chi sarà il sostituto di Mario Rui anche se per ora Juan Jesus è in vantaggio su tutti gli altri.

