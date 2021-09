Lecister-Napoli: Insigne in panchina, individuato il sostituto

Lorenzo Insigne si siederà in panchina con il Leicester a causa di un recente infortunio, Spalletti cerca il sostituto del capitano. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il numero 24 del Napoli non riuscirà a scendere in campo dal primo minuto in Europa League, ma ha deciso comunque di seguire la squadra per stare vicino ai compagni. Probabilmente andrà in panchina, ma difficilmente verrà schierato in campo, anche a partita già avviata.

Insigne si ferma: Lozano il sostituto

Luciano Spalletti ha almeno un paio di soluzioni per sostituire Lorenzo Insigne, una di queste è Lozano l’altra è Ounas. L’algerino rispetto al messicano sembra essere più in forma, ma per il Corriere dello Sport Lozano è in vantaggio. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “A sinistra, con ogni probabilità, al posto di Insigne: a prescindere dalla convocazione, infatti, è difficile che il capitano possa presentarsi dal primo minuto dopo la contusione al ginocchio destro rimediata proprio con i bianconeri sabato al Maradona. Niente rischi, all’alba di una maratona di sei partite che vedrà il Napoli in campo una volta ogni tre giorni fino al 30 settembre e soprattutto niente paura: Lozano magari sarà un po’ indietro, certo, ma è pur sempre un uomo in grado di cambiare passo, puntare e dribblare. E di fare gol”.

Leggi anche: