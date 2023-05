Spalletti lo sapeva già che avrebbe salutato il Napoli. L’indizio spunta da una conferenza – VIDEO

Secondo il giornalista Angelo Forgione, si sapeva dall’inizio che Spalletti non sarebbe rimasto a lungo al Napoli.

Luciano Spalletti, dopo aver guidato il Napoli alla conquista dello Scudetto, si appresta a dire addio alla squadra partenopea. L’allenatore toscano, che ha svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento del traguardo storico per gli azzurri, ha attirato a se molte critiche all’inizio della stagione a causa dei risultati del passato. Tuttavia è riuscito a dimostrare il suo valore attraverso un lavoro incessante e discreto che alla fine ha fatto ricredere tutti e ha dato i suoi frutti.

La sua abilità nel gestire la squadra e motivare i giocatori è stata evidente, portando alla conquista di un titolo che mancava da tanto tempo.

Nonostante le continue voci di un suo possibile trasferimento, Spalletti si è mantenuto in silenzio fino ad oggi riguardo a quello che sarà il suo futuro confermando poi la decisione di non allenare il Napoli nella prossima stagione ne nessun’altra squadra, ma ritirarsi semplicemente per stare vicino alla sua famiglia.

Secondo alcuni però ci sarebbero stati dei ‘precedenti’ che avrebbero già anticipato in qualche modo la volontà di Spalletti di non rimanere a lungo a Napoli. Come riportato sul profilo twitter di Angelo Forgione, un piccolo ‘spunto’ tra le righe lo si poteva intendere dalla conferenza stampa tenuta dal tecnico alla vigilia della sfida con l’Hellas Verona.

Lo stesso Spalletti si era espresso così: “Si parla di calciatori per un nuovo ciclo. Ovviamente se si parla di Napoli ambizioni sempre alte, altissime perché abbiamo una città alle spalle che se lo merita e quindi noi dobbiamo subito assumerci le nostre responsabilità. Poi l’idea di essere io a gettare le basi per quello che dovrà essere il Napoli nei prossimi anni, è una responsabilità che mi assumo volentieri e che mi stimola tantissimo”.

Di seguito il commento di Forgione e il video:

“Che Spalletti non avrebbe avuto e voluto vita lunga a Napoli lo si doveva capire dalla conferenza del 13 agosto scorso, vigilia della prima di campionato a Verona. Ha gettato le basi e ha pure vinto lo Scudetto. Ora vuol tornarsene in campagna. Tocca ad altri proseguire”.