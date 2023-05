Fusato attacca: “Napoli lodato, ma vi siete scordati chi è che vince trofei significativi?”

Il giornalista Riccardo Fusato si è soffermato su Twitter sui diversi trofei portati a casa dall’Inter di Inzaghi in questa stagione.

Nell’attuale stagione calcistica, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha dimostrato la sua abilità e ha portato la squadra nerazzurra a conquistare trofei importanti. Nonostante le lodi rivolte a tecnici come Spalletti, Allegri, Sarri e Mourinho, Fusato lamenta la mancanza di riconoscimento per i meriti di Inzaghi.

Nonostante le 12 sconfitte in campionato, che hanno ostacolato la corsa per il titolo di campione d’Italia, conquistato meritatamente dal Napoli, l’Inter ha mostrato un buon rendimento sotto la guida di Inzaghi. La squadra ha conquistato la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, e ora si prepara per la finale di Champions League, che potrebbe portare un ulteriore trofeo nella bacheca nerazzurra.

Fusato, giornalista appassionato dell’Inter, evidenzia che nonostante le vittorie degli altri club come il Napoli, il Milan, la Juventus e la Lazio, nessuno di essi è riuscito ad aggiudicarsi titoli importanti in questa stagione. Al contrario Inzaghi ha dimostrato di essere un tecnico di successo, portando l’Inter alla conquista di trofei significativi.

“Ma che bravi al Milan, la Juve? Terzi sul campo miracolo Sarri con la Lazio, Mou si e’ preso Roma, Italiano miglior tecnico , Gasperini miracolo Europa League,ma tutte zero titoli. Inzaghi: supercoppa, Coppa Italia, Champions 23/24 e finale 22/23 ma se non vince la Coppa … Ridicoli”.