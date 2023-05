Brambati esplode contro Allegri: “Prende 800 mila euro al mese, si doveva vergognare”

Massimo Brambati contro Massimiliano Allegri, in seguito alle dichiarazioni del tecnico rilasciate ieri dopo la partita contro il Milan.

L’ex calciatore Massimo Brambati ha espresso il suo dissenso nei confronti di Allegri e della Juventus durante un’intervista con TMW Radio, affermando: “Allegri aveva già un accordo preliminare con il Real Madrid, ma ha sfruttato l’offerta del club spagnolo per ottenere un miglioramento contrattuale con la Juventus. Ha preferito restare in Italia, pensando che tornando a Torino, circondato da persone che conosceva, potesse risolvere i problemi e criticare una dirigenza in stato confusionale. Solo una dirigenza in uno stato simile avrebbe potuto offrire un contratto di quattro anni a un allenatore che era stato fermo per due. Marotta non avrebbe mai offerto quattro anni ad Allegri.”

Brambati ha poi aggiunto: “Si dovrebbe vergognare di affermare che ciò che è successo quest’anno non lo augura a nessuno, considerando il distacco di 10-15 punti. Egli percepisce 800 mila euro al mese e dovrebbe lavorare per mantenere il gruppo concentrato e ottenere comunque dei risultati. Avrebbe dovuto chiedere scusa per i risultati deludenti e per il gioco poco convincente che abbiamo visto.”

“La Juventus ha accontentato Allegri sul fronte degli acquisti e lui si permette di fare certe affermazioni? E che dire dei giovani? Se non fosse stata la scomparsa di numerosi giocatori, Allegri nemmeno saprebbe chi è Fagioli. Poi afferma di essere arrivato in semifinale di Europa League: è stato un trionfo? Direi di no. La partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia è stata una vera e propria debacle. Come può dire che, a parte i primi 20 minuti, la squadra ha lottato?”. Ha concluso Brambati.