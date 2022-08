Spalletti: “Serve condizione migliore. Prenderemo un portiere. Kvaratskhelia grandi qualità”

Luciano Spalletti parla di Napoli-Girona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Sono abbastanza soddisfatto, siamo entrati forte in campo. Recuperavamo bene palla, poi dopo il recupero non abbiamo fatto cose buone, che invece sappiamo fare. Quando non gestisci bene la palla, poi ti esponi a contropiedi avversarie, a rincorrere l’avversario e quindi a perdere energie, che invece se la palla viaggia bene non succede e quindi magari abbiamo più energie. Abbiamo preso qualche buco sulla trequarti e su questo dobbiamo migliorare“.

Sui gol presi, Spalletti ha detto: “Nelle partite precedenti abbiamo preso gol per colpa nostra. Questa sera il Girona ha fatto un bel gol, sono stati molto bravi a fare quella rete“.

Su Kvaratskhelia, l’allenatore ha detto: “È che può fare la giocata, uscire dallo stretto. Ha grandi qualità, noi lo sapevamo che le avesse, per questo lo abbiamo preso“.

In vista del 15 agosto con l’esordio in Verona-Napoli, Spalletti dice: “Dobbiamo migliorare nella condizione fisica, questa sera siamo riusciti a tenere botta fino al 65′ poi siamo calati. Le cinque sostituzioni possono darci un aiuto, ma dobbiamo migliorare“.

Si parla ancora del ruolo del portiere, con Spalletti che conferma: “Noi vogliamo le coppie in tutti i reparti, qundi stiamo aspettando di prendere qualcuno. Alex stasera ha fatto due buone uscite, mentre nelle precedenti partite si poteva appuntare qualcosa, questa sera ha fatto molto bene il suo lavoro“.