Napoli-Girona, infortunio per Politano: Condizioni e tempi di recupero

Matteo Politano, nel giorno del suo 29° compleanno, era partito titolare in attacco contro il Girona in un tridente assieme a Hirving Lozano e Victor Osimhen. Al 20′ della prima frazione di gioco, però, l’esterno destro azzurro ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro ed è stato costretto ad uscire dal campo accasciandosi a terra. Dopo pochi minuti, riscontrata l’importanza del problema, Politano ha chiesto immediatamente il cambio. Al suo posto è entrato il neo acquisto georgiano Kvaratskhelia, partito un po’ a sorpresa in panchina. Un problema in più per Luciano Spalletti e il suo Napoli, che debutterà in Serie A il giorno di Ferragosto, lunedì 15 agosto, al Bentegodi contro l‘Hellas Verona, anche se, dalle notizie che arrivano da Castel di Sangro, l’infortunio non sembra grave.

Resto a Napoli

Matteo Politano prima dell’amichevole contro Girona aveva speso parole d’amore verso il Napoli, e si è detto felice di restare per la prossima stagione.



“Se resto al Napoli? Assolutamente sì. Ho dato la mia disponibilità a rimanere, poi bisogna sempre ascoltare cosa ne pensano la società e il mister, non si può mai sapere cosa accade nel calcio. Sono felice d’indossare questa maglia”.