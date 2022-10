Spalletti incorona Zielinski: “Può essere un top. Vi svelo un retroscena”

Luciano Spalletti in conferenza stampa prima di Napoli-Bologna parla anche di Piotr Zielinski, rientrato tra i migliori della Serie A.

La scorsa stagione Zielinski non ha giocato al meglio. Durante l’estate si è parlato insistentemente di un possibile addio del polacco. Alla fine il Napoli ha deciso di tenerlo, anche perché il West Ham non ha affondato il colpo, ma soprattutto perché Zielinski ha insistito per restare. Durante l’estate il centrocampista polacco ha manifestato più volte la volontà di continuare a vestire la maglia azzurra e così è rimasto alla corte di Spalletti.

Spalletti: le parole su Zielinski in conferenza stampa

“Piotr l’anno scorso ha fatto un campionato sotto livello ed è il primo a riconoscerlo ed a saperlo, ma c’è un pubblico ed una qualità di osservatori che dicono tutti la stessa cosa di Zielinski: che ha grandissime capacità, che può essere un top. Quindi in questo caso c’era solo da aspettare che non continuasse a subire certe partite, ma a farle e quest’anno le sta facendo. Quando c’è la mancanza di presunzione, poi è facile andare a ritrovare le potenzialità di qualità di qualcuno. Il problema è quando qualcuno gioca partite sotto livello e poi si sente il salvatore della patria. Lui questo lo ha riconosciuto, quindi complimenti a lui” ha detto Spalletti parlando di Piotr Zielinski.

Sicuramente parole importanti quelle dell’allenatore del Napoli che fanno capire quanto sia importante il centrocampista polacco per la squadra azzurra. Ma Spalletti in conferenza stampa, ha dato anche altri spunti importanti in vista di Napoli-Bologna. Ha fatto capire che ci sarà spazio per Ndombele, mentre non si è sbilanciato su chi sarà il centrale di difesa al posto di Rrahmani che è ancora infortunato e rientrerà solo nel 2023 dopo la sosta per il campionato mondiale di calcio che si disputa in Qatar.