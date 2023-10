SKY -Le Scelte di Garcia per Napoli-Milan: Anguissa potrebbe essere un fattore chiave

Massimo Ugolini di Sky Sport discute le probabili scelte di Garcia per la partita Napoli vs Milan. Ecco cosa rivela su Anguissa.

Notizie calcio Napoli -Il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, per discutere le probabili scelte di formazione che l’allenatore del Napoli, Garcia, potrebbe fare per la partita contro il Milan.

Raspadori Potrebbe Essere la Scelta Giusta

Secondo Ugolini, tutti gli indizi portano a pensare che Raspadori sarà in campo dal primo minuto. “Ha fatto prestazioni importanti, un gol fondamentale, e sta dimostrando di valere i soldi spesi l’anno scorso dal Napoli,” ha detto Ugolini.

Ballottaggio tra Simeone e Raspadori

Tuttavia, Garcia ha ancora tempo per riflettere sul ballottaggio tra Raspadori e Simeone. “Il Cholito sta faticando a trovare il feeling con la porta come l’anno scorso,” ha aggiunto Ugolini.

Prudenza su Anguissa

Su Anguissa, il giornalista ha consigliato prudenza. “Aspettiamo gli ultimi allenamenti per capire la sua condizione,” ha affermato. Anguissa potrebbe essere un fattore chiave nella partita, ma è importante valutare attentamente la sua forma fisica.

Altri Giocatori da Tenere d’Occhio

Cajuste deve riscattare un primo tempo a Berlino abbastanza incolore, mentre Mario Rui potrebbe avere più possibilità di partire titolare. “Con lui, Kvaraskhelia ha trovato sicuramente una spalla migliore,” ha concluso Ugolini.

