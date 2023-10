Gifuni: “Il Milan è un tabù: Pioli a Napoli si gioca la panchina”

Gianluca Gifuni, commentatore sportivo, si è soffermato sull’imminente sfida tra Napoli e Milan, in programma domenica al Maradona.

Il commentatore sportivo Gianluca Gifuni è intervenuto in un’intervista a Forza Napoli Sempre su Radio Marte soffermandosi sulla sfida della decima giornata di campionato tra Napoli e Milan, in programma domenica al Maradona alle ore 20.45. Gifuni ha sottolineato come gli azzurri non riescano a vincere contro i rossoneri da cinque anni, vittoria che risale all’agosto del 2018, quando Carlo Ancelotti era ancora l’allenatore azzurro.

“Il Napoli non vince da cinque anni in casa sua contro il Milan: l’ultima volta risale al 25 agosto 2018 e in panchina c’era Carlo Ancelotti. Da quel momento, con Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti, e con Stefano Pioli sulla panchina rossonera, si sono registrate tre sconfitte per gli azzurri e due pareggi, tra campionato e Champions League. Insomma, il Milan rappresenta un tabù”.

Gifuni ha poi aggiunto: “Nell’ultimo quinquennio è sempre mancato il segno ‘1’, e soprattutto è mancato contro Pioli, che aveva fatto tremare il Napoli già quando allenava il Bologna ed il Chievo Verona. E’ il momento di cambiare rotta e di farlo in fretta. Bisogna cambiare questi numeri: il come non lo sappiamo, lo saprà Garcia… L’ultima volta che il Napoli ha battuto il Milan, Pioli non c’era: è una bestia nera e c’è da trovare il modo per superarlo. Sarà un banco di prova determinante per il tecnico dei partenopei. Lo stesso Pioli, a ben vedere, a Napoli si gioca la panchina”.