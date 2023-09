SKY – Genoa-Napoli, Garcia ha scelto Elmas con Kvara e Osimhen

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha deciso la formazione per la trasferta contro il Genoa. Elmas partirà nel tridente d’attacco.

Ultime notizie calcio Napoli – Rudi Garcia, l’allenatore del Napoli, ha delineato la formazione per la prossima trasferta contro il Genoa. Secondo le ultime notizie di Sky Sport, il tecnico ha deciso di fare un turnover moderato, mantenendo la maggior parte della squadra che ha giocato nelle ultime partite di campionato.

Turnover Moderato e Recupero di Politano

Matteo Politano, che si è recentemente ripreso da un risentimento al tricipite, è stato convocato per la partita. Tuttavia, come ha rivelato Garcia in conferenza stampa, l’ex Sassuolo non è ancora in grado di giocare per tutti i 90 minuti.

Cambi in Difesa

In difesa, l’unica novità prevista è l’ingresso di Mario Rui al posto di Mathias Olivera. Natan, secondo quanto riportato da Sky Sport, non dovrebbe partire dall’inizio.

Centrocampo e Attacco

Per quanto riguarda il centrocampo, sembra che tutto resterà immutato. Lobotka sarà al centro del pacchetto, affiancato da Zielinski e Anguissa. Quest’ultimo, fresco di qualificazione alla Coppa d’Africa, potrebbe avere qualche assenza forzata nelle prossime partite.

In attacco, Osimhen e Kvaratskhelia sono confermatissimi. La terza maglia del tridente sarà probabilmente indossata da Elmas, che sembra essere in pole position rispetto a Politano e Raspadori.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-NAPOLI