Salvione: “Garcia non schiera un giocatore, Spalletti lo definiva luce dei suoi occhi”

Nella quarta giornata di Serie A, il Napoli è chiamato a riscattarsi contro il Genoa. Garcia è indeciso tra Raspadori e Elmas. Il commento di Salvione.

CALCIO NAPOLI. Dopo la sconfitta interna contro la Lazio, il Napoli è pronto a rialzarsi nella quarta giornata di Serie A affrontando il Genoa. L’allenatore Rudi Garcia si trova di fronte a un dilemma: chi tra Raspadori e Elmas dovrebbe sostituire Matteo Politano in attacco?

La Duttilità di Raspadori e Elmas

Entrambi i giocatori offrono una grande duttilità tattica, un aspetto che può essere sia un vantaggio che uno svantaggio. Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, ha condiviso il suo punto di vista in un’intervista rilasciata al programma radiofonico “1 Football Club”.

“Raspadori è un giocatore che rende meglio come prima punta. È un attaccante che può favorire gli inserimenti, è difficile da marcare e si intende bene con i compagni di reparto,” ha detto Salvione. Tuttavia, ha aggiunto che Raspadori non è altrettanto efficace quando viene schierato come ala.

Elmas: La “Luce degli Occhi” di Spalletti

Per quanto riguarda Elmas, Salvione ha elogiato la sua incredibile duttilità. “Ha giocato sulla fascia, come mezzala e centrale di centrocampo. Spalletti, quando diceva che il macedone fosse la luce dei suoi occhi, non sbagliava. Nella passata stagione è stato il dodicesimo uomo più determinante del campionato,” ha affermato.

La Scelta Probabile

Salvione crede che Elmas sarà probabilmente il giocatore scelto per la partita di questa sera contro il Genoa, sostituendo Politano. “Sarebbe un peccato non poter sfruttare la forza di questo calciatore anche quest’anno,” ha concluso.