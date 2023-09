Genoa-Napoli: Dove Vedere la Partita, Formazioni e Pronostico

Tutto quello che devi sapere su Genoa-Napoli, in programma per la quarta giornata di Serie A. formazioni, diretta TV e streaming, e il pronostico del match.

CALCIO NAPOLI. Dopo la sconfitta interna contro la Lazio, il Napoli è chiamato a riscattarsi nella quarta giornata di Serie A, affrontando il Genoa. Entrambe le squadre cercano di ritrovare la forma: il Genoa con una vittoria e due sconfitte, il Napoli con due vittorie e una sconfitta.

Probabili Formazioni

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin; Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Orario e Luogo

La partita si svolgerà sabato 16 settembre 2023 allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Marassi, a Genova, con calcio d’inizio alle ore 20:45.

Dove Vedere la Partita in TV e Streaming

In TV: La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Streaming: Disponibile su DAZN e anche su Sky Go e NOW per gli abbonati Sky. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky potrà attivare Zona DAZN e vedere la partita al canale 214 del decoder di Sky.

Telecronisti

Su DAZN, la telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni ed Alessandro Budel, mentre su Sky sarà Maurizio Compagnoni a raccontare la partita.

Diretta Testuale su napolipiu.com

Su Napolipiu.com sarà possibile seguire la diretta testuale della partita, con aggiornamenti minuto per minuto.

Pronostico

Il Napoli, pur mostrando alcune debolezze in difesa contro la Lazio, rimane propositivo in attacco. Il Genoa, invece, punta sul talento in trequarti e su Retegui. Il pronostico per Genoa-Napoli è X2 con Over 1,5.