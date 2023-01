Sky annuncia: Scambio Fiorentina-Napoli tra Sirigu e Gollini

Calciomercato Napoli: Salvatore Sirigu può andare alla Fiorentina, mentre Pierluigi Gollini può vestire la maglia azzurra.

Gianluca Di Marzio dal suo sito ufficiale dà le ultime notizie di calciomercato sul Napoli. Si parla di uno scambio tra Fiorentina e Napoli che porterebbe Sirigu in toscana e Gollini in Campania.

Calciomercato Napoli: scambio con la Fiorentina tra Sirigu e Gollini

“Dopo il 5-1 sulla Juventus, il Napoli si concentra anche sul calciomercato. In particolare sul ruolo del portiere. Gli azzurri, infatti, hanno avviato i primi contatti con la Fiorentina per uno scambio tra i pali. Ai viola andrebbe Salvatore Sirigu mentre alla corte di Luciano Spalletti arriverebbe Pierluigi Gollini. Dopo il weekend di Serie A si approfondirà la trattativa” ecco quanto scrive l’esperto di calciomercato.

Il Napoli sembra non credere molto in Sirigu che ha avuto molti problemi fisici. Ha provato a far rientrare Contini come terzo portiere, ma alla fine è stato girato alla Reggine, anche perché l’ex portiere della Sampdoria voleva giocare con più continuità. Ora il Napoli prova a prendere Gollini, mandando Sirigu alla Fiorentina. Una possibilità di mercato che si potrebbe concretizzare nei prossimi giorni. In questo modo gli azzurri vorrebbero avere un secondo portiere che dia più affidabilità dal punto di vista fisico.