Corriere dello Sport – Simeone firma col Napoli: formula e cifre

Giovanni Simeone pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli, la firma sul contratto è imminente. Il club azzurro ha dato una netta accelerata al suo mercato, sfruttando anche ed ovviamente le cessioni che sono la conditio sine qua non, senza la quale non si conclude alcun affare. L’argentino ha trovato da tempo anche l’accordo con il Napoli ed aspetta solo che venga ufficializzato l’affare Petagna al Monza per poter mettere tutto in valigia e partire alla volta di Napoli. Intanto il Verona si è ampiamente cautelato con Piccoli e Henry in attacco, quindi non deve trovare altri sostituti.

Simeone firma il contratto col Napoli

Secondo Corriere dello Sport oramai il Monza è pronto a prendere Petagna che ha chiesto di essere ceduto dopo due anni di chiaro-scuro. L’ex attaccante della Spal voleva giocare con maggiore continuità e sarà accontentato. Ecco perché il Napoli si è fiondato su Simeone. Il quotidiano sportivo fa sapere che l’accordo col giocatore c’è da tempo e che ieri è stata trovata anche la svolta sulla cifra da versare al Verona. Si parla di 16-17 milioni di euro per acquistare il cartellino dell’attaccante argentino. In questo modo Simeone potrà apporre la sua firma sul contratto che il Napoli gli presenterà, ma cambia la formula del trasferimento che con ogni probabilità sarà di prestito con obbligo di riscatto, la stessa utilizzata dal Monza per Petagna.

Insomma bisogna mettere insieme le questioni burocratiche, ma Simeone sarà un giocatore del Napoli, così come Petagna sarà un calciatore del Monza, con la soddisfazione di tutti anche di Luciano Spalletti, che perde fisicità ma acquista un giocatore che può dare una profondità maggiore rispetto all’ex Spal, garantendo comunque un’ottima presenza in area di rigore. Simeone nella stagione 2021/22 ha segnato 17 gol in Serie A col Verona, ma è andato in doppia cifra anche con Genoa, Fiorentina e Cagliari.