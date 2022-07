Corriere dello Sport: “Napoli indebolito. De Laurentiis pensa da un capolavoro di Spalletti”

Il Napoli non ha ancora concluso il suo calciomercato, ma già ci sono giudizi negativi anche di Corriere dello Sport. Alberto Polverosi firma un articolo in cui si dà un giudizio sul mercato delle big di Serie A, prendendo in considerazione Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina. In un passaggio sul Napoli viene scritto: “In ritardo solo il Milan e nemmeno troppo tempestivo il Napoli, ma cinque su sette si sono già mosse con efficacia, cambiando sensibilmente il valore dell’organico“.

Poi in un passaggio specifico sul Napoli viene scritto: “Sono uscite due certezze (e un pezzetto di storia, Mertens) e sono arrivate due scommesse. Il georgiano Kvaratskhelia al posto di insigne (definito comunque da Spalletti «un degno sostituto di un campione come Insigne») e quasi il sudcoreano Kim al posto del comandante Koulibaly. In più, Olivera con Simeone sull’uscio. Probabilmente De Laurentiis si aspetta un altro capolavoro dal suo allenatore che ha portato il Napoli a lottare con lo scudetto per poi conquistare il terzo posto. Oggi la squadra è meno forte. Vediamo nelle prossime settimane“. Sono tanti a pensare che il Napoli sia più debole della scorsa stagione, anche perché certi elementi, come Insigne, Ospina, Koulibaly e Mertens non si regalano facilmente. Anche se la società ha dato alcune spiegazioni. Ad esempio De Laurentiis dice di aver offerto a Mertens 2,4 milioni di euro a stagione, ma lui non ha accettato. Mentre Giuntoli ha fatto sapere che oramai Koulibaly aveva deciso da mesi di andare via.