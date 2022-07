CDS- Napoli scatenato, Kim, Simeone e due nomi per la porta. Cifre e dettagli delle operazioni

Simeone ha detto si al Napoli, in settimana arriva anche il sudcoreano Kim. Ora tutto sul portiere.

NAPOLI – SIMEONE – KIM. Il nuovo Napoli 2022/2023 sta prendendo pian piano forma, Simeone sostituirà Petagna destinato al Monza di Berlusconi, in difesa arriva Kim. Giuntoli lavora per un portiere, due i nomi in ballo.

SIMEONE HA DETTO SI AL NAPOLI

Giovanni Simeone pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli, la firma sul contratto è imminente. Si parla di 16-17 milioni di euro per acquistare il cartellino dell’attaccante argentino. In questo modo Simeone potrà apporre la sua firma sul contratto che il Napoli gli presenterà, ma cambia la formula del trasferimento che con ogni probabilità sarà di prestito con obbligo di riscatto, la stessa utilizzata dal Monza per Petagna.

Il Napoli lo ha convinto immediatamente, c’è il suo sì: non è stato difficile cedere alla corte di De Laurentiis nonostante il pressing che ancora resiste del Siviglia. Giuntoli lo ha seguito per mesi, poi è partito all’assalto. Vivrà un’esperienza inedita, non partirà da titolare ma sarà prima alternativa al centravanti di una squadra che giocherà la Champions League con possibilità di diventare non solo alter ego ma anche complice di Osimhen dentro ad un eventuale 4-2-3-1″.

KIM, VISITE MEDICHE E POI LA FIRMA

Kim firmerà un contratto fino al 2027, si discute dei dettagli, come l’ipotesi di inserire una clausola rescissoria da almeno 40 milioni. Spalletti aspetta Kim che a sua volta aspetta l’ok per volare in Italia. Domani comincia il ritiro di Castel di Sangro e proprio nelle prossime ore potrebbero essere pianificate le visite mediche del difensore.

DUE NOMI PER LA PORTA

Giuntoli lavora per sostituire Ospina, il ds in costante contatto con Spalletti ha rassicurato il tecnico: Un portiere esperto arriverà.

Neto e Kepa sono profili che piacciono, ma nel caso dello specialista del Chelsea ci vorrebbe un contributo congruo sull’ingaggio.