Rosa Napoli indebolita, il Barcellona in soccorso degli azzurri

Il Barcellona viene in soccorso del Napoli, offrendo alla società di De Laurentiis un prezioso puntello per la difesa e rinforzare una rosa indebolita.

Rispetto al passato la rosa indebolita del Napoli è sotto gli occhi di tutti. Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly non possono certo essere rimpiazzati: non vi sono in giro giocatori del loro livello che si coniughino alle esigenze economiche della S.S.C. Napoli.

Eppure la rosa e in particolare la difesa mancano di tasselli preziosi. Non è certo una difesa da Serie A quella del Napoli orfana del gigante senegalese. Qualcosa dovrà essere fatto. Ma non la solita pezza per coprire il buco di turno: urgono rinforzi di valore per un reparto che l’anno scorso ha mostrato più volte lacune, spesso imbarazzanti.

Anche la partenza di Ospina, titolare sia con Gattuso che con Spalletti, lascia intendere che la società e i mister che si sono succeduti non hanno molta fiducia in quello che era considerato l’erede di Buffon. Meret, suo malgrado, non sarà titolare neanche quest’anno. Da qui le trattative intavolate dal Napoli per portare all’ombra del Vesuvio un estremo difensore di spessore internazionale. Il profilo ideale sarebbe dunque un giocatore esperto di Champions League, magari senza più la certezza del posto da titolare nel proprio club di appartenenza.

Ecco spiegata la trattativa aperta per ingaggiare Keylor Navas, portiere costaricano del Paris Saint Germain.

I parigini hanno preso Donnarumma la scorsa stagione, il quale ha però molto sofferto la presenza del pari ruolo più esperto, tanto da non convincere appieno la dirigenza transalpina che però, a fronte dell’investimento economico fatto appena dodici mesi fa, intende affidare il ruolo di titolare fisso al portiere della nazionale italiana. Ora, che senso avrebbe avere come secondo portiere uno del calibro di Navas? Meglio accompagnarlo alla porta con delicatezza e riconoscenza offrendolo al club di Aurelio De Laurentiis, magari in prestito, o addirittura pagando parte dell’ingaggio.

Ma nelle ultime ore un’altra big del calcio europeo sembra aver scelto il Napoli per sfoltire la propria rosa. Il Barcellona pare, infatti, che abbia offerto a Giuntoli il portiere Neto, vecchia conoscenza del calcio italiano. Rispetto al costaricano si risparmierebbero anche un po’ di soldini. Ci saranno sviluppi?