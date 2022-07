“Vieni al Napoli e lascia stare Siviglia” Così De Laurentiis ha convito Simeone: Il retroscena

Giovanni simeone si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli, decisivo l’intervento di Aurelio De Laurentiis.

SIMEONE – DE LAURENTIIS – NAPOLI. Il Napoli è pronto ad annunciare Giovanni Simeone con Andrea Petagna che va al Monza. Un affare di calciomercato che era oramai vicino ad essere chiuso già da qualche giorno. Ieri anche Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, si era sbilanciando ammettendo la trattativa per il giocatore del Napoli. Giuntoli ha anticipato le mosse e già da qualche mese stava trattando Simeone con il Verona, giocatore argentino che nella scorsa stagione ha segnato 17 gol e che a 27 anni cerca una piazza di grande livello per esplodere in maniera definitiva.

SIMEONE AL NAPOLI RETROSCENA DE LAURENTIIS

Aurelio De Laurentiis, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe sceso in campo in prima persona per definire l’acquisto di Giovanni Simeone. Il patron partenopeo ha convinto l’argentino ad accettare la proposta dei partenopei. Il calciatore da parte sua ha detto si e ha rifiutato la proposta del Siviglia.

Simeone giocherà in una squadra che partecipa alla Champions League con possibilità di diventare non solo alter ego ma anche complice di Osimhen dentro ad un eventuale 4-2-3-1. Giuntoli ha raggiunto l’accordo col suo entourage – che ieri ha avuto un confronto col Verona – e ora manca l’intesa definitiva tra le due società. Il Verona ha riscattato Simeone dal Cagliari per poco più di 10 milioni di euro, al Napoli aveva chiesto il doppio, l’affare dovrebbe concludersi sui 16-17 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto.