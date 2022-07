Napoli accordo trovato anche con Kim: è fatta

Il Napoli ha il suo nuovo difensore ed è Kim Min-jae che proviene dal Fenerbahce. Il giocatore costerà al club azzurro 20 milioni di euro. Secondo quanto riferisce Sky il giocatore oramai è del Napoli che nei prossimi giorni pagherà la clausola rescissoria al Fenerbahce. In questo modo la società di Aurelio De Laurentiis azzurra ha pareggiato l’offerta del Rennes ed a quel punto la scelta del giocatore è stata decisiva. Il Napoli dalla sua ha avuto la possibilità di offrire al difensore la possibilità di giocare la Champions League.

Intanto il Napoli ha trovato anche l’accordo per il contratto di Kim. Secondo Sky il difensore sudcoreano firmerà un triennale senza alcuna opzione per il rinnovo, un fattore curioso quest’ultimo, visto che la società di De Laurentiis si è sempre riservata l’opportunità del rinnovo futuro. In ogni caso il Napoli mette a segno il colpo che voleva in difesa dopo l’addio di Koulibaly. Kim era la prima scelta con Giuntoli che lo stava seguendo già dallo scorso gennaio quando circolavano già voci di una cessione del senegalese. Ma il club azzurro non si fermerà. Si va avanti per la cessione di Petagna che può portare Simeone del Verona alla corte di Luciano Spalletti.