Sportitalia: “Petagna al Monza, si chiude”, Giuntoli prepara un altro colpo

Andrea Petagna è pronto a diventare un nuovo giocatore del Monza, la notizia viene data da SportItalia. Già nel pomeriggio Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, si era sbilanciato dicendo: “Gli voglio bene lo comprai per la prima volta a 14 anni dalla Triestina, stiamo trattando“. Si era capito che difficilmente Napoli e Monza non sarebbero arrivati ad un accordo, visto che tra i dirigenti c’è grande stima.

Petagna al Monza: il Napoli va su Simeone

Adesso Petagna è sempre più vicina, con Gianluigi Longari d i Sportitalia che sui canali social scrive: “Dall’ottimismo alla chiusura. Petagna ad un passo dal diventare un nuovo attaccante del Monza“. Con la cessione di Petagna al Monza il Napoli può ricavare circa 15 milioni di euro, da capire in che formula. Con questi soldi la società partenopeo vuole andare a comprare Giovanni Simeone del Verona. Il giocatore ha già dato il suo assenso al passaggio al Napoli, ma bisogna trovare l’intesa con gli scaligeri che chiedono 20 milioni di euro per il cartellino di Simeone. Cifra che è destinata a scendere nei prossimi giorni, proprio per la volontà del calciatore di vestire l’azzurro. Non si esclude qualche pista estera per l’attaccante di scorta del Napoli, ma al momento Simeone è una pista caldissima.

Nella stagione di Serie A 2021/22 Giovanni Simeone ha fatto registrare ottime statistiche in Serie A, mettendo a segno 17 gol e 6 assist in 36 partite. Ma in generale il giocatore argentino nel massimo campionato italiano ha segnato 67 gol con alti e bassi, che lo hanno tenuto sempre tra gli attaccanti pronto ad emergere, ma non è mai esploso. Ora cerca la consacrazione al Napoli, squadra che dovrà affrontare una stagione lunga e faticosa e che avrà sicuramente bisogno di un attaccante importante in panchina. Panchina che si potrebbe allungare, dato che pare ci siano ancora spiragli per Dries Mertens.