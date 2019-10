Serie A caos dei rigori. Napoli penalizzato dal rapporto tra arbitri e Var

Serie A caos dei rigori. Rapporto tra arbitri e Var. I falli di mano in area, a Bergamo e a Ferrara, sono stati puniti dall’arbitro e depenalizzati dal Var.

Il campionato di serie A vive un caos legato ai rigori, creato dall’interpretazione sui falli di mano. Le infrazioni in area sono il vero tallone d’Achille della Can A.

Doveri non vede il fallo su Soriano, Fabbri su Joao Pedro, Guida su Lazzari e La Penna combina pasticci a Ferrara.

SERIE A E IL CAOS RIGORI

Vogliamo parlare del rapporto tra arbitri e Var? Ieri due falli di mano in area, a Bergamo e a Ferrara, sono stati puniti dall’arbitro e depenalizzati dal Var. Solo poche settimane fa sarebbe accaduto l’esatto contrario. A proposito di certezza del diritto.

La nona giornata di Serie A ci lascia in eredità una situazione di classifica nei piani altissimi intatta, con Juve e Inter fermate da un pareggio, e una serie di episodi da moviola da rivedere e analizzare con la lente di ingrandimento.

Da Bologna-Samp a Torino-Cagiari fino a Fiorentina-Lazio, che tanto ha fatto discutere.

NAPOLI PENALIZATO

Partita complicata quella di Ferrara per La Penna. Primo tempo di grande sofferenza, panchine bollenti, forse troppo, quasi l’impressione che né l’arbitro in campo, né il quarto (Rapuano) avessero “accettazione” dai protagonisti.

Non è stato così (vedi in occasione del rigore). Il penalty è figlio del… rigore che era sfuggito a La Penna a Parma-Torino.

Anche questa volta “impallato”, non vede che Vicari ha il braccio destro al corpo sul cross di Mertens: il pallone sarebbe finito sulla pancia non ci fosse stato quel contatto (per capirci, non come De Ligt sabato a Lecce, lì braccio staccato e “aperto”), il VAR (Nasca) lo richiama giustamente. La GLT conferma la prodezza di Ospina: pallone neanche vicino alla linea.

Dopo Firenze al Napoli non son o più stati concessi rigori, eclatante quello non fischiato contro il Cagliari. Il rapporto arbitri-Var penalizza il Napoli e il sistema calcio.