Mario Sconcerti stufo delle parole di Carlo Ancelotti. Il giornalista ritiene il Napoli sopravvalutato e pronostica il risultato contro l’Atalanta

Il giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha parlato del Napoli e della sfida contro l’Atalanta ai microfoni di Canale 21: “Io ho ascoltato le dichiarazioni di Carlo Ancelotti dopo il deludente pareggio esterno contro la SPAL allenata da mister Leonardo Semplici. E sinceramente vi posso dire che non le ho apprezzate.

Carlo Ancelotti ha detto che il Napoli ha giocato bene contro la SPAL, che è contento, ecc. Mi sono stufato di sentire certe cose.

Io credo che Ancelotti abbia sottovalutato Napoli, che non si sia reso conto dell’importanza della città. I tifosi azzurri sono svegli, non si fanno incantare da certe parole. Penso che il mister non stia rendendo al meglio in Campania nonostante il suo grande curriculum“.

NAPOLI SOPRAVVALUTATO

“Io penso che la Juventus e il Napoli abbiano avuto lo stesso problema. Hanno affrontato le gare contro Lecce e SPAL con troppa sufficienza e sono state giustamente punite.

La Juventus avrebbe potuto segnare tre goal dopo 30 minuti, ma non c’è stata la giusta cattiveria sotto la porta. I partenopei hanno tenuto il possesso della palla, gestito il gioco, ma non hanno prodotto tantissime occasioni da rete.

Io credo che probabilmente sul Napoli ci siamo sbagliati. Forse ci sono diverse squadre più forti degli azzurri. Bisogna ammettere di avere fatto un errore. Siamo caduti in errore un po’ tutti. Io la penso così…”.

NAPOLI ATALANTA

“Fate tutti gli scongiuri del caso, ma sono convinto che il Napoli, contro l’Atalanta, riuscirà a portare a casa i tre punti.

Dico allo stesso modo, tuttavia, che il Napoli, fino a questo momento, mi ha deluso. Non credo che sia un peccato affermare questa cosa.

Noi facciamo delle analisi inerenti ciò che abbiamo visto finora. Ciò non toglie che le cose possano cambiare in futuro.

Pensate che ci sono partite durante le quali le cose cambiano ben cinque volte“.