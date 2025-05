Scudetto, doppia festa pronta: la Lega Serie A si divide tra Napoli e Como

Uno scudetto per due città. Con il campionato che si deciderà all’ultima giornata tra Napoli-Cagliari e Como-Inter, la Lega Serie A ha predisposto due cerimonie parallele in vista dell’assegnazione del titolo, come racconta Ivan Cardia su Tuttosport. Due le coppe pronte, due le delegazioni in campo: a Napoli e Como tutto è già organizzato, in attesa del verdetto del campo.

Simonelli e De Siervo al Maradona, Butti sulle rive del lago

A Napoli, dove gli uomini di Antonio Conte sono padroni del proprio destino (basta vincere per laurearsi campioni), saranno presenti il presidente della Lega Ezio Simonelli e l’amministratore delegato Luigi De Siervo, pronti a consegnare il trofeo realizzato da Iaco Group.

In contemporanea, al Sinigaglia di Como, in caso di scivolone azzurro e sorpasso interista, sarà Andrea Butti, responsabile delle competizioni della Lega, a premiare l’Inter, come precisa Tuttosport.

La festa è pronta: maxischermi in 56 piazze, pullman scoperto lunedì

A Napoli si respira aria di grande attesa. Come riporta Cardia su Tuttosport, sono già stati predisposti 56 maxischermi ufficiali per la visione della partita: tre nel capoluogo – piazza del Plebiscito, Giovanni Paolo II a Scampia e piazza Mercato – e gli altri sparsi in 53 comuni della provincia. Tutti trasmetteranno in diretta esclusiva il match tramite Dazn, che ha previsto un ampio pre-partita con telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo.

In caso di successo azzurro, la festa continuerà lunedì con la sfilata sul lungomare in pullman scoperto per Conte e la squadra, con partenza da via Caracciolo.

Precettati i trasporti, saltano i turni a scuola: città blindata

Come evidenziato da Tuttosport, l’organizzazione è massima anche sul fronte sicurezza e logistica. Il prefetto ha precettato lo sciopero dei trasporti: metropolitana e funicolari attive dalle 16 fino a notte fonda, per garantire l’afflusso e il deflusso dei tifosi. Sul fronte scolastico, il quotidiano segnala una ondata anomala di assenze tra i bidelli, mentre oggi è in programma lo sciopero nazionale del comparto scuola.

Un finale inedito per uno scudetto da consegnare

Per non farsi trovare impreparata, la Lega ha fatto la scelta più logica: una coppa a Napoli, una a Como. Il campionato 2024/25 si concluderà così, con due palchi pronti e una sola gloria da incoronare. La palla ora passa al campo, ma la festa – ovunque sia – è già pronta a esplodere