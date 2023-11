Scanzi punge un top club: “900 volte superiori a tutte le rivali, porteranno a casa il quadriplete”

Il giornalista Andrea Scanzi ha parlato così dell’Inter ai microfoni di Radio Rossonera dopo la finale di Istanbul.

Nel corso di una diretta su Instagram, il giornalista e scrittore Andrea Scanzi, noto tifoso del Milan, ha lanciato delle frecciate pungenti contro l’Inter. Rispondendo a un follower che chiedeva se l’Inter avrebbe confermato il triplete dell’anno scorso, Scanzi ha risposto in modo ironico: “Quadriplete: campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa. Sono 900 volte superiori a tutte le rivali. Simone Inzaghi nuovo Guardiola”.

Queste parole taglienti di Scanzi giungono dopo a ricordo della finale di Champions League. Ecco quanto aggiunto ai microfoni di Radio Rossonera:

“La finale di Champions? Non l’ho vista perché ero terrorizzato che vincesse l’Inter. Non voglio essere finto: io non speravo che vincessero. Poi fa parte del gioco, gufare…gli interisti lo avrebbero fatto giustamente contro il Milan. Avevo paura, mi immaginavo che Inzaghi avrebbe fatto la partita perfetta e li ha perfettamente intortati. Alla fine ero contento. Non ho scritto messaggi a molti amici interisti perché rispetto chi sta male, però ho fatto una cosa più sadica: ho fatto per tre giorni delle storie su Instagram in cui andavo a prendere i fermi immagine di Calhanoglu che stava male, faceva il wonder wall e toglieva il gol a D’Ambrosio e tutti gli altri. Mi sono divertito molto. Ero terrorizzato dall’idea che l’Inter vincesse la Champions, e secondo me non l’avrebbe meritata: ok, ha giocato bene la finale, ma ragazzi…l’Inter che vince la Champions…gli ottavi, i quarti e la semifinale neanche loro sanno come hanno fatto a vincere. La semifinale si, gli ottavi e i quarti no. Quindi sarebbe stato scandaloso, sono molto contento. È brutto da dire ma è stata la gioia più grande di questa stagione calcistica. La dedico a Paolo Bonolis”.