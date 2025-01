Salta Garnacho? La decisione del Napoli spiazza lo United

Sky rivela la valutazione degli azzurri per l’argentino: troppo alta la richiesta dei Red Devils.

La trattativa tra il Napoli e il Manchester United per Alejandro Garnacho rischia di saltare. Secondo quanto rivelato dall’inviato di Sky Sport Francesco Modugno, il club azzurro non intende andare oltre i 35 milioni di valutazione per l’argentino.

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il giornalista ha fatto il punto sulla situazione: “Garnacho è un talento con margini di crescita importanti, ma non vale follie. Il Napoli può arrivare a 40 milioni più bonus, considerando che a gennaio si compra male. L’argentino raddoppierebbe il suo stipendio e in una piazza come Napoli potrebbe esaltarsi, ma il Manchester tiene alto il prezzo”.

La distanza tra domanda e offerta potrebbe far slittare l’operazione a luglio. “Conte vuole certezze e che la squadra mantenga il suo status”, ha aggiunto Modugno, “ma se devi buttare i soldi, a livello societario fai le tue riflessioni. Sono due visioni, quella del mister e del club, entrambe valide”.