Napoli-Garnacho: Conte ha chiamato l’argentino. Summit nelle prossime ore

Il club azzurro pronto al rilancio per l’esterno del Manchester United. Previsto un incontro tra il ds Manna e i Red Devils nelle prossime ore.

Il Napoli accelera per Alejandro Garnacho. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il club partenopeo è pronto a sferrare l’assalto decisivo per il ventenne esterno argentino del Manchester United. “Il primo nella lista d’inverno è Alejandro Garnacho, sempre lui” sottolinea il quotidiano, riferendosi al talento che ieri è subentrato al 64′ nella sfida persa dai Red Devils contro il Brighton a Old Trafford.

La trattativa entra nel vivo: il Napoli ha presentato un’offerta di 50 milioni di euro, ma il Manchester United, condizionato dal Fair Play finanziario, punta a massimizzare la cessione del prodotto della propria Academy. I Red Devils hanno fissato il prezzo a 60 milioni di sterline, con il club di De Laurentiis disposto a spingersi fino a 60 milioni di euro.

Le prossime ore potrebbero essere decisive. “L’accordo con Garnacho è vicino” rivela il Corriere dello Sport, “sembra che abbia anche parlato al telefono con Conte, mentre il ds Manna incontrerà lo United nelle prossime ore: domani, al massimo dopo”.

Un indizio sulla possibile fumata bianca arriva anche dal mercato in entrata del Manchester United: gli inglesi stanno trattando con il Lecce per Dorgu, operazione che potrebbe facilitare l’incastro per Garnacho. Sullo sfondo resta l’interesse del Chelsea, ma i Blues dovranno prima cedere per poter affondare il colpo.