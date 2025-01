Napoli scatenato: Garnacho in chiusura, Danilo ha scelto. I dettagli

Conte attende i rinforzi per la corsa scudetto. Manna vola in Inghilterra per chiudere con lo United, mentre l’ex Juve deve prima risolvere il contratto. Tutti i dettagli delle trattative.

Il Napoli si prepara a 48 ore decisive sul mercato. Dopo l’incredibile accoglienza di cinquemila tifosi a Capodichino post vittoria di Bergamo, il club azzurro vuole regalare ad Antonio Conte i rinforzi per la rincorsa al titolo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, due sono i nomi caldi: Garnacho e Danilo.

La trattativa più complessa riguarda l’argentino del Manchester United. Il club inglese, costretto a vendere per il Fair Play Finanziario, chiede 60 milioni di sterline per il suo gioiello dell’Academy. Secondo il Corriere dello Sport, “Il Napoli è arrivato a offrire 50 milioni di euro e potrebbe spingersi fino a 60, ma non oltre. Giovanni Manna incontrerà i Red Devils nelle prossime ore per trovare l’accordo definitivo. Indiscrezioni parlano di un contatto diretto tra Garnacho e Conte, segnale dell’ottimismo che filtra dalla trattativa”.

Sul fronte Danilo, la giornata di oggi potrebbe essere decisiva. Il difensore brasiliano è pronto a risolvere il contratto con la Juventus e, nonostante il pressing di Brighton, Flamengo e Santos, avrebbe scelto il progetto Napoli. La famiglia spinge per un ritorno in patria, ma l’ex bianconero sembra convinto dalla possibilità di lottare per lo scudetto con Conte.

Il club di De Laurentiis non si ferma qui e monitora le alternative: piace lo svizzero Dan Ndoye del Bologna (24 anni), mentre resta sullo sfondo la suggestione Zaccagni, che però ieri ha dichiarato di voler restare alla Lazio.