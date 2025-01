Misterioso viaggio di Manna all’estero: Conte attende il colpo

Il ds del Napoli è fuori Italia per cercare l’erede di Kvaratskhelia. L’allenatore è stato chiaro: serve un calciatore già pronto.

Giovanni Manna è partito per una missione di mercato all’estero. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il direttore sportivo del Napoli è alla ricerca di rinforzi immediati per la rosa di Antonio Conte.

La linea guida è chiara: dopo il successo contro l’Atalanta, l’allenatore ha espresso la sua preferenza per profili di esperienza, già pronti per la Serie A. Una richiesta che potrebbe modificare anche la lista delle alternative a Garnacho, il cui costo di 70 milioni di sterline spinge il club a valutare un “piano B”.

Si raffredda la pista Yeremay Hernandez: il 22enne del Deportivo La Coruna, militante nella seconda divisione spagnola, non rispecchia i requisiti richiesti da Conte. Non si esclude che Manna possa presentare nuovi profili più in linea con le esigenze del tecnico.