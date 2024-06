Romano: “Napoli-Chiesa, svolta in arrivo: incontro tra Ramadani e Giuntoli.Vi dico tutto”

Fabrizio Romano annuncia: la prossima settimana Ramadani, agente di Chiesa, incontrerà Giuntoli del Napoli. La Juve pronta a cedere l’italiano.

NAPOLI – Il futuro di Federico Chiesa potrebbe tingersi d’azzurro. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, l’attaccante della Juventus sarebbe pronto a lasciare Torino per intraprendere una nuova avventura, con il Napoli in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni.

Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha annunciato che la prossima settimana Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, sarà in Italia per discutere del futuro del suo assistito con Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per sbloccare la trattativa e portare l’attaccante italiano all’ombra del Vesuvio.

La sensazione, secondo Romano, è che per la Juventus Chiesa sia ormai sul mercato. Il club bianconero sarebbe intenzionato a cedere il giocatore il prima possibile per reinvestire il ricavato su altri obiettivi, come Koopmeiners dell’Atalanta e Calafiori del Genoa.

Fabrizio Romano ha ribadito che Chiesa piace molto al Napoli, che vede in lui il profilo ideale per rinforzare il proprio attacco. Tuttavia, il club partenopeo non sarebbe l’unico interessato all’ex Fiorentina: sulle sue tracce ci sarebbero infatti anche altre pretendenti, sia in Italia che all’estero.

La concorrenza per Chiesa è agguerrita, ma il Napoli sembra essere in pole position per assicurarsi le prestazioni del talentuoso attaccante. L’incontro tra Ramadani e Giuntoli potrebbe rappresentare la svolta decisiva per sbloccare la trattativa e regalare a Rudi Garcia un rinforzo di assoluto valore.

🚨⚪️⚫️ Federico Chiesa’s agent Fali Ramadani will be in Italy early next week to discuss all options for winger’s future.

Juventus could let him leave in case of good proposal, as current contract expires in June 2025.

No final decision yet as talks are still at early stages. pic.twitter.com/N6DKxeEe1b

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2024