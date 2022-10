Carovana Azzura, Roma-Napoli: quando nella capitale si andava con 6500 lire – Foto

Roma-Napoli è sempre stato un match di grande fascino, anche ai tempi in cui c’era la lira e si muoveva la carovana azzurra.

In queste ore che anticipano il Derby del Sud c’è una foto che sta spopolando sui social. Risale a molti anni fa ed è una locandina della ‘Carovana azzurra’ così era stato chiamato l’evento che avrebbe portato i tifosi del Napoli a Roma per assistere alla partita allo stadio. Una locandina oramai sbiadita, ma che racconta tutto il fascino del calcio di quell’epoca, fatto di passione, amicizia e trasferte molto meno confortevoli di quelle attuali, ma in cui c’era divertimento e spensieratezza.

Napoli: la Carovana azzurra verso Roma

Con la ‘modica’ cifra di 6500 euro i tifosi potevano partire per assistere a Roma-Napoli. Nel biglietto era compreso anche il pranzo composto da: una frittatina, un panino, due arancini, mezzo peroncino e una mela. Non serviva niente altro, solo una grandissima passione. Passione che avrebbe spinto i tifosi del Napoli a svegliarsi presto la mattina per ritrovarsi in piazza Garibaldi.

Lì i tifosi si sarebbero ritrovati con destinazione Roma per sostenere il Napoli. Il settore era quello di Curva Sud, sempre compreso nella famose 6500 lire. Ma quello che non dice la locandina è che oltre alla partita c’era molto altro, c’era un’atmosfera inebriante, una passione coinvolgente, che rendeva tutto più unico e vero.

Oggi Roma-Napoli si gioca ed ancora una volta i tifosi assisteranno alla partita, con altri metodi, con altre comodità, con altre tipologie di viaggio, ma con la stessa grande passione. L’ottimo inizio di stagione della squadra di Spalletti ha spinto tantissimi tifosi allo stadio, anche in trasferta. Anche questa volta un pezzo di azzurro colorerà lo stadio, per continuare ad inseguire il sogno.