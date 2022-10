Galliani: “Van Basten, se dico che è più forte di Maradona…”

Adriano Galliani del Monza si lancia nel paragone tra Marco Van Basten e Diego Armando Maradona.

Prima della sfida con il Milan, poi persa dal suo club, l’ex amministratore delegato dei rossoneri ha ripercorso gli anni in cui con Berlusconi era alla guida del Milan. Tra i tanti giocatori avuti, Galliani ricorda Van Basten in particolare: “Nel Milan hanno giocato 9 Palloni d’Oro e tanti grandi brasiliani (Kakà, Ronaldinho, Ronaldo, Cafù e Rivaldo su tutti, ndr). Nel mio cuore però resta Marco Van Basten in maniera indelebile. L’olandese poteva vincere tanti altri Palloni d’Oro, il problema è che si è fermato a 28 anni per un problema alle caviglie“.

Poi Galliani ha aggiunto: “Van Basten è l’unico giocatore davanti al quale mi inginocchio, per me è come la Madonna. Avrebbe potuto vincere molti palloni d’oro, come Messi e Cristiano Ronaldo, ma ha dovuto abbandonare il calcio troppo presto. C’è chi non la pensa come me, ma credo che sia stato il più forte di tutto. Non so, magari se dico che Van Basten è più forte di Maradona mi tirano addosso (dire ndr)“.