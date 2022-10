Roma-Napoli, offese a Kvaratskhelia: “Positivo al colera”

Roma-Napoli sul web è già iniziata, Kvaratskhelia nel mirino dei tifosi giallorossi: “Il georgiano non giocherà perchè positivo al colera”.

Roma-Napoli è cominciata in anticipo sul web. I tifosi giallorossi agli sfottò dei partenopei rispondono con odio e offese che vanno ben oltre il calcio. Dopo “Vesuvio Erutta” diventato coro portafortuna dei tifosi azzurri nel mirino dei capitolini è finito

Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sta trascinando il Napoli dal primo momento in cui ha messo per la prima volta piede nel calcio italiano: vetta solitaria sia in campionato che nel girone di Champions League, dove la qualificazione agli ottavi di finale è già stata portata a casa con due turni di anticipo. Decisivo, determinante, strepitoso, immarcabile: le parole ormai sono finite per descrivere questo Unicorno che sprigiona calcio ogni volta che ha il pallone tra i piedi.

Sul web i tifosi della Roma hanno puntato la stella del Napoli con offese di ogni sorta dall’augurio di un “presto infortunio ” al Colera”.

Sono trascorsi ben trentacinque anni dalla fine del gemellaggio tra Roma e Napoli. Il “derby del Sole”, così come veniva soprannominato, nacque tra le due tifoserie dopo una grande simpatia che era andata avanti per diverso tempo. Fino al fatidico 25 ottobre del 1987 quando avvenne la frattura che poi è sfociata in risse e nella tragica morte di Ciro Esposito. A prendersi la colpa della fine del gemellaggio è Salvatore Bagni, calciatore del Napoli che quel giorno, al gol di Francini, rivolse il gesto dell’ombrello ai tifosi giallorossi.

Khvicha Kvaratskhelia all’Olimpico anche contro la Roma potrebbe metterci la firma, se ne facciano una ragione i leoni del web.