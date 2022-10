“Guardiola folgorato da Kvaratskhelia” in Inghilterra lanciano la bomba

Pep Guardiola vuole portare Kvicha Kvaratskhelia al Manchester City ne sono sicuri i media britannici, il Napoli non cede.

Ok giocatore georgiano sta impressionando tutti. Le sue prestazioni vanno ben oltre i dati statistici che sono comunque importanti: 7 gol e 8 assist. Kvaratskhelia dribbla con sfrontatezza, attacca chiunque e lavora con i compagni, dando anche una mano in difesa. Insomma sembra il prototipo di giocatore moderno, in grado di fare la differenza sempre. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis lo ha scovato pagandolo dieci milioni di euro e soprattutto ha avuto il merito di crederci fino in fondo, nonostante lo scetticismo generale.

“Manchester City su Kvaratskhelia, lo vuole Guardiola”

Ovviamente queste prestazioni di altissimo livello stanno facendo il giro d’Europa. Si parla di un forte interessamento da parte della Premier League, lega ricchissima che si può permettere grandi spese. Ma il The Sun scrive del Manchester City di Guardiola interessato a Kvaratskhelia, quindi un club che di solito non bada a spese.

Ma la posizione sul Napoli di Aurelio De Laurentiis sull’attaccante ex Dinamo Batumi è chiara: non vuole cedere. Anzi si parla di un rinnovo di Kvaratskhelia col Napoli. Il club dopo appena tre mesi non ha alcuna intenzione di cedere il georgiano. Anzi vuole tenerlo il più a lungo possibile. La società partenopea non ha bisogno di vendere dato che la situazione finanziaria è solidissima. L’accesso agli Ottavi di Champions League rafforza ancora di più la posizione della società azzurra, che quindi si può permettere di resistere agli assalti della Premier League per Kvaratskhelia.