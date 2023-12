Secondo Di Marzio, De Laurentiis e Calenda, agente di Osimhen, si sono incontrati a Madrid per discutere del rinnovo: il presidente vuole rispettare gli accordi presi in estate, ora servono i fatti.

“Siamo alla firma per il rinnovo di Osimhen“. Lo ha affermato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante la cerimonia per la consegna del premio “Campania Terra Felix”. Ma a che punto sono realmente le trattative tra il club azzurro e l’attaccante nigeriano per il prolungamento del contratto?

A fare chiarezza è Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato di Sky Sport, sul proprio sito ufficiale. Stando a quanto riferito, De Laurentiis e Roberto Calenda, agente del calciatore, si sarebbero incontrati nei giorni scorsi a Madrid, in occasione della sfida di Champions League tra Real Madrid e Napoli.

“Ho una notizia sul rinnovo di Osimhen con il Napoli, De Laurentiis e Calenda – si sono incrociati anche nei giorni scorsi. È accaduto a Madrid, in occasione del match di mercoledì sera tra il Real e il Napoli. In questo frangente, il presidente azzurro ha verbalmente fatto capire di voler garantire le condizioni pattuite in estate. Dopo le parole private di Madrid e quelle pubbliche di oggi si dovrà passare ai fatti con l’eventuale firma sui contratti”.

In estate, il presidente avrebbe ribadito verbalmente la volontà di garantire a Osimhen le condizioni economiche pattuite la scorsa estate. Dopo le parole, però, ora serviranno i fatti con la firma vera e propria sul rinnovo di contratto. L’accordo attuale scade nel 2025.