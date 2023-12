Aurelio De Laurentiis parla del prossimo rinnovo di Osimhen e della situazione dello Stadio Maradona, condividendo dettagli e prospettive future.

“Siamo pronti alla firma per il rinnovo di Victor Osimhen“. Lo ha dichiarato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della cerimonia per la consegna del premio “Campania Felix”. Il patron azzurro ha fatto il punto su alcuni temi caldi che riguardano la società partenopea.

De Laurentiis: Osimhen e Stadio Maradona. Vi dico tutto.

Aurelio De Laurentiis, in un’intervista recente, ha toccato punti chiave riguardanti il futuro del Napoli, dal rinnovo di Victor Osimhen agli aggiornamenti sul progetto dello Stadio Maradona.

Rinnovo di Osimhen Quasi Completato .Il presidente ha confermato che il rinnovo di Osimhen è ormai in fase finale: “”Per il rinnovo di Victor siamo alla firma, che era già in sospesa dall’estate trascorsa“, ha affermato, segnalando un impegno continuativo del club verso il giocatore dallo scorso estate.

Più defilato il discorso per Kvaratskhelia, che ha ancora 4 anni di contratto: “Che c’entra, ha ancora quattro anni… Voi piangete sempre su un morto che non c’è”

Progetto Stadio Maradona: La Verità di De Laurentiis Riguardo al progetto dello Stadio Maradona, De Laurentiis ha chiarito che il suo piano non è stato rigettato, ma piuttosto non adeguatamente considerato. Ha espresso frustrazione riguardo alle idee contrastanti sulla capienza dello stadio e sulla gestione dello stesso.

“Voglio comprare lo stadio, con l’impegno a investire quei milioni necessari per fare gli Sky box, per portare il pubblico accanto ai giocatori come negli stadi veri, tutto questo”.

Visione per il Maradona: Azionariato Pubblico e Acquisto Il presidente ha discusso l’idea di un azionariato pubblico per lo stadio e ha espresso il desiderio di acquistarlo per realizzare gli investimenti necessari, come gli Sky box, per migliorare l’esperienza dei tifosi: ”

“Ho presentato un progetto che è stato ‘non studiato‘. Loro si sono messi lì a vedere 41500 spettatori, visto che noi ne abbiamo una media di 32000 all’anno, e lo Juventus Stadium è 40000 scarsi, 39900 mi pare, è stato detto da uno che voleva fare il Masaniello che lo stadio deve essere un fatto popolare, e che dovrebbe essere fatto da 55-60mila. Ma va benissimo, quando loro dicono che lo stadio deve essere a disposizione del popolo, allora io dico che andrebbe fatto l’azionariato pubblico. Perché quando io devo tirare fuori poi 70 milioni per Osimhen, chi li tira fuori?“.

Preparazione per le Impegnative Sfide Sportive De Laurentiis ha anche parlato delle difficoltà attuali della squadra, tra cui gli infortuni e la preparazione per le partite contro l’Inter e la Juventus, evidenziando la necessità di affrontare tutti i problemi con obiettività.